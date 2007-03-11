Во Вьетнаме построен самый длинный в мире фуникулер над морем

Во Вьетнаме введен в эксплуатацию самый длинный в мире фуникулер над морем.

Как передают РИА «Новости», канатная дорога длиной 3 тыс. 320 метров и высотой до 65 метров над морем соединяет курортную зону Vinpearl Land на острове Хонче с материком - городом Ньячанг в провинции Кханьхоа.

По ней пущено 65 кабин, движущихся по двум канатам со скоростью до 36 километров в час.

Ежечасно услугами фуникулера (по одной стороне дороги) могут воспользоваться до 1,5 тыс. человек.

Из кабин туристы могут любоваться красотой залива Нячанг, который в 2003 году включен в список самых красивых заливов мира.

Общая стоимость строительства фуникулера составляет примерно 12,5 млн. долл.

За первый день эксплуатации фуникулера получен 1 миллиард донгов (более $60 тысяч) от продажи билетов, половина которого переведена в благотворительный социальный Фонд провинции Кханьхоа.