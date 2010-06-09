В Киеве на территории детсада обнаружили мину времен войны
12:33, 09 июня 2010Разное
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Воспитательница не хотела вызвать панику
8 июня в Киеве, на территории детсада по улице Вербицкого, 17-б обнаружили минометную мину времен войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, на территории детского сада на опасную находку натолкнулись дети во время высадки цветов. Мина, диаметром 50 мм, находилась в центральной клумбе на глубине 20 см.
Воспитательница детского учреждения, которая позвонила по телефону на горячую линию „101”, эвакуировала всех детей в другое крыло здания, при этом родителям решила не сообщать, чтобы не вызывать панику.
Спасатели изъяли мину, вывезли на полигон, где обезвредили.
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