В Киеве на территории детсада обнаружили мину времен войны

8 июня в Киеве, на территории детсада по улице Вербицкого, 17-б обнаружили минометную мину времен войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, на территории детского сада на опасную находку натолкнулись дети во время высадки цветов. Мина, диаметром 50 мм, находилась в центральной клумбе на глубине 20 см.

Воспитательница детского учреждения, которая позвонила по телефону на горячую линию „101”, эвакуировала всех детей в другое крыло здания, при этом родителям решила не сообщать, чтобы не вызывать панику.

Спасатели изъяли мину, вывезли на полигон, где обезвредили.