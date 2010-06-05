Мужчина ответил стрельбой на попытку отрезать его квартиру от света

Житель Запорожья устроил стрельбу во время попытки сотрудника структурного подразделения ОАО "Запорожьеоблэнерго" отключить от энергоснабжения его квартиру за воровство электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго", инцидент произошел 2 июня.

"Группа контролеров при проведении проверки приборов учета в многоэтажном жилом доме в Жовтневом районе Запорожья выявила в одной из квартир безучетное подключение, которое давало возможность хозяину квартиры пользоваться электроэнергией бесплатно. Контролеры составили акт о нарушении правил пользования электрической энергией и, согласно правилам, намеревались отключить нарушителя. В ответ хозяин квартиры - мужчина 1989 г.р. - выбежал на площадку и начал угрожать сотрудникам РЭС пистолетом, затем произвел несколько выстрелов в стену, пытаясь оказать на работников облэнерго психологическое давление", - сообщили в пресс-службе.

Для разрешения ситуации на место происшествия были вызваны сотрудники милиции, которые изъяли оружие.

"В настоящее время пистолет находится на экспертизе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия находятся на контроле руководства ГУ МВД Украины в Запорожской области", - сообщили в пресс-службе.

По данным директора корпоративной безопасности ОАО "Запорожьеоблэнерго" Юрия ШАРАЕВСКОГО, за последние два года в регионе было зафиксировано 8 случаев с применением оружия, в том числе 4 - с начала 2010 года, в связи с чем в компании "намерены предпринять меры для безопасности своих сотрудников, а также для информирования потребителей об ответственности (вплоть до уголовной) за подобные действия".