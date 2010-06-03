Милиция еще не знает, от чего умерли животные в Киевском зоопарке

Причина смерти животных в Киевском зоопарке в настоящее время неизвестна, заявляет первый заместитель министра внутренних дел Украины, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Сергей ЧЕРНЫХ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Києве он сказал: «На сегодняшний день нет однозначного мнения о причине смерти животных».

С.ЧЕРНЫХ подчеркнул, что как только будут результаты исследования, они будут обнародованы. "Убежден, что заключение будет объективным. Причина смерти животных на сегодняшний день неизвестна", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в столичном зоопарке умер индийский слон по кличке Бой, а 26 мая – верблюдица Майя. По версии руководства зверинца, животных отравили бывшие сотрудники предприятия, уволенные за финансовые злоупотребления. 30 мая в зоопарке Киева умерла 26-летняя самка бизона Вия. По мнению руководства КП "Киевский зоопарк", она также была отравлена. Кроме того, пострадали от отравления яки.

1 июня в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК заявил, что ни одна из смертей животных, случившихся в Киевском зоопарке за последнее время, не была вызвана отравлением.

2 июня Киевский зоопарк обратился с призывом к милиции воздерживаться от непрофессиональных заявлений о возможных причинах гибели животных до проведения гистологического исследования тканей и официального установления причин смерти.