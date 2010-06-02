Повлиляют ли «разборки» акционеров АэроСвита на деятельность компании

Эксперты считают, что судебные разбирательства между акционерами «АэроСвита» не повлияют на деятельность компании.

Об этом они сказали в ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Эксперты, в частности, комментировали ситуацию в связи с тем, что в мае 2010 года Хозяйственный суд Киевской области признал недействительной покупку компанией «ГенАвиаИнвест» (принадлежит структурам Виктора ПИНЧУКА) 25% акций минус одна акция компании «Аэросвита». Иск был подан одним из акционеров авиакомпании - компанией Gilward Investments (владеет 38% акций), доля в которой принадлежит структурам акционера «ПриватБанка» Игоря КОЛОМОЙСКОГО. Представители «ГенАвиаИнвеста» заявили, что будут оспаривать данное решение. Вместе с тем долгое время не удается провести сборы акционеров, так как представители Фонда государственного имущества Украины (владеет 22,4%) и компании «ГенАвиаИнвест» не посещают собрания.

Так, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО считает, что судебные разбирательства между акционерами «АэроСвита» никак не влияют на деятельность компании и рынка авиаперевозок Украины.

«Отрасль развивается независимо от того, кто является собственником и кто владеет акциями. Это та отрасль, которая, в первую очередь, зависит от спроса, который находится в прямой, пропорциональной зависимости от роста или падения валового внутреннего продукта», - сказал В.БУТКО.

Он также полагает, что нынешняя позиция Фонда госимущества - неубедительна и может в последствии негативно сказаться на позициях фонда в авиакомпании. «Если иск компании Gilward Investments к компании «ГенАвиаИнвест» будет удовлетворен, то группа акционеров «АэроСвита» в лице «Привата» и бизнесмена Григория ГУРТОВОГО будет владеть приблизительно 75% акций. В подобном случае, Фонд госимущества несколько пожалеет о своей неидеальной позиции в данном вопросе, поскольку они (группа акционеров в лице «Привата» и Г.ГУРТОВОГО) смогут проводить собрание акционеров, не приглашая Фонд госимущества», - сказал В.БУТКО.

Руководитель Центра политического и экономического анализа Александр КАВА полагает, что нынешняя позиция Фонда госимущества обусловлена, в первую очередь, защитой интересов самого Фонда, интересов государства и, только лишь опосредственно, интересов В.ПИНЧУКА. «Правки, которые группа «Приват» собирается провести через собрание акционеров, приведут, по сути, к передаче части полномочий от менеджмента «АэроСвита» к авиационному холдингу, который создается группой «Приват». Если подобные решения будут приняты, то влияние акционеров на деятельность компании будет существенно снижено», - сказал А.КАВА.

Эксперт также считает, что Фонду госимущества имеет смысл действовать вместе с В.ПИНЧУКОМ. «Совместно они могут влиять на принятие решений на собрании акционеров. Отдельно роль Фонда будет сведена до формального акционера, который не будет иметь никаких прав по влиянию на деятельность авиакомпании», - сказал А.КАВА.

По мнению главы профсоюза «Лига линейных пилотов» авиакомпании «АэроСвит», пожелавшего остаться неизвестным, все судебные процессы между акционерами связаны с принадлежащей «АэроСвиту» землей в Форосе. «Данные разбирательства не имеют никакого отношения к производственному процессу авиакомпании, и все ее нынешние проблемы связаны с безграмотным руководством и неэффективной организацией производственного процесса», - сказал глава профсоюза.

«Непосредственно представители Фонда на производственный процесс авиакомпании влиять не способны, так как они в этом ничего не соображают», - добавил эксперт.

Директор юридической компании Legal Standard LLC Игорь БЕЛКИН считает, что при судебном рассмотрении дела о праве владения акциями авиакомпании «АэроСвит» должны быть учтены права всех акционеров, в том числе и Фонда госимущества Украины.

«Следуя рекомендациям Высшего хозяйственного суда от 28.12.2007 № 04-5/14 «О практике применения законодательства при рассмотрении дел, которые возникают из корпоративных отношений», суд должен был бы привлечь к участию в деле всех акционеров ЗАО «АэроСвит», в том числе и государство в лице Фонда государственного имущества Украины. Окончательное решение по делу должно было быть принято с учетом положений уставных документов ЗАО «АэроСвит», которые определяют порядок реализации акционерами ЗАО преимущественного права на приобретение акций, которые продаются. В случае отсутствия в уставе ЗАО «АэроСвит» таких положений, при наличии оснований для удовлетворения исковых требований, хозяйственный суд должен был бы принять решение о переводе на акционеров ЗАО «АэроСвит» прав покупателей акций, пропорционально количеству акций, которыми они владели на момент отчуждения», - сказал И.БЕЛКИН.