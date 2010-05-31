Победительницы 35-го Всемирного конкурса Мисс Бикини (фото)
07:26, 31 мая 2010Разное
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Мисс Румыния завоевала главный титул
Мисс Румыния Диана Ирина Боянка завоевала титул Мисс Бикини на 35-м Всемирном конкурсе, проходившем в г.Сана (Китай).
22-летняя студентка опередила 63 соперниц, претендовавших на желанную корону.
Кейси-Ли Бранкер (Австралия) увезет корону Мисс Весны; Луна Рамос из Венесуэлы названа Мисс Лето, Цзяо Джан из Китая и Диана Кубасова из Латвии, соответственно, Мисс Осень и Мисс Зима.
Фото AFP
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