Победительницы 35-го Всемирного конкурса Мисс Бикини (фото)

Мисс Румыния завоевала главный титул

Мисс Румыния Диана Ирина Боянка завоевала титул Мисс Бикини на 35-м Всемирном конкурсе, проходившем в г.Сана (Китай). 22-летняя студентка опередила 63 соперниц, претендовавших на желанную корону. Кейси-Ли Бранкер (Австралия) увезет корону Мисс Весны; Луна Рамос из Венесуэлы названа Мисс Лето, Цзяо Джан из Китая и Диана Кубасова из Латвии, соответственно, Мисс Осень и Мисс Зима. Фото AFP

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