Два человека погибли на трассе Херсон-Симферополь
14:35, 30 мая 2010Разное
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Водитель не справился с управлением
Два человека погибли и один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в результате аварии легкового автомобиля на трассе Херсон – Симферополь в Крыму, у села Дмитровка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, машина съехала на обочину и перевернулась.
Погибли водитель, житель Днепропетровска, и пассажир из Симферополя.
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