Два человека погибли на трассе Херсон-Симферополь

Два человека погибли и один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в результате аварии легкового автомобиля на трассе Херсон – Симферополь в Крыму, у села Дмитровка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, машина съехала на обочину и перевернулась.

Погибли водитель, житель Днепропетровска, и пассажир из Симферополя.