Чья пресс-служба «жжот» - Януковича или Байдена?

Пресс-служба американского вице-президента о «реформах, начатых Президентом Украины» пока предпочитает не говорить

Итак, Администрация Януковича заручилась поддержкой Администрации США в проведении реформ. Именно об этом идет речь, со ссылкой на второе по рангу должностное лицо США, в сообщении пресс-службы Президента Украины. Процитируем его дословно:

«24 мая состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора Януковича с Вице-президентом США Джо Байденом.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и международного сотрудничества, состояние европейской и мировой экономики.

Во время беседы отмечался существенный прогресс в восстановлении добрососедских отношений Украины и России.

Вице-президент США заявил о поддержке курса реформ, начатых Президентом Украины».

Интересно, о каких именно реформах шла речь в разговоре Януковича и Байдена?

Случайно, не о тех, за которые американские компании, работающие в Украине, вместо возмещения НДС «живыми» деньгами вот-вот получат бумажки с купоном в 5,5 процентов годовых? Ведь выпуск НДС-облигаций теперешним правительством также считается «реформой».

Говорилось об этом, или нет, мы так и не узнаем. Известно лишь точно то, что в сообщении пресс-службы вице-президента СШАо телефонном разговоре между ним и украинским лидером о «реформахи, начатых Президентом Украины» речь не идет.

Вместо этого, там сообщается, что «Вице-президент Джо Байден и Президент Украины обсудили по телефону шаги, которые осуществляет Украина для того, чтоб поставить экономику на стабильный путь восстановления. Они также обсудили важные вопросы как двусторонних отношений, так и региональной значимости, включительно с прогрессом Украины в налаживании более крепких связей с Соединенными Штатами и Европой».

Судя же по сообщению пресс-службы Президента Украины, единственный прогресс, который заслуживает публичного одобрения, – это исключительно «существенный прогресс в возобновлении добрососедских отношений Украины и России». Прогресс же «в налаживании более крепких связей с Соединенными Штатами и Европой» либо отсутствует, либо не заслуживает того, чтобы на нем акцентировать для «внутреннего потребления».

Станислав Голубенко