В Крыму столкнулись троллейбус, маршрутка и Daewoo

На окраине Симферополя в результате столкновения троллейбуса, маршрутного автобуса и легкового автомобиля травмированы три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, междугородний троллейбус совершил аварийную остановку, в него врезалась ехавшая позади маршрутка, а в нее - автомобиль марки Daewoo.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров маршрутки. Они доставлены в больницу.

23 мая в Крыму произошла еще одна авария с участием маршрутного автобуса. Четыре человека пострадали из-за столкновения машины Volkswagen и маршрутки на девятом километре трассы Ялта-Севастополь. Травмированные доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.