Поезд Харьков-Готня врезался в Жигули: трое погибших
10:47, 24 мая 2010Разное
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Водитель машины нарушил правила
В Золочевском районе Харьковской области на нерегулированном железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля „ВАЗ-2104” и пассажирского поезда №6624 сообщением „Харьков-Готня”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибло трое людей.
Задержки движения поездов не было.
Причина дорожно-транспортного происшествия – нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.
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