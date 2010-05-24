Поезд Харьков-Готня врезался в Жигули: трое погибших

Водитель машины нарушил правила

В Золочевском районе Харьковской области на нерегулированном железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля „ВАЗ-2104” и пассажирского поезда №6624 сообщением „Харьков-Готня”. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибло трое людей. Задержки движения поездов не было. Причина дорожно-транспортного происшествия – нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.

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