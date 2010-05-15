В Сумской области в ДТП пострадали две гражданки России
12:44, 15 мая 2010Разное
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"Москвич" врезался в дерево
Вчера в дорожно-транспортном происшествии в Сумской области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом пострадали две гражданки России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, в селе Б.Писаревцы водитель-женщина автомобиля “Москвич-2141” не справилась с управлением, из-за чего автомобиль выехал на обочину и столкнулся с деревом.
В результате ДТП водитель осталась невредимой, а две пассажирки автомобиля получили телесные повреждения. Установлено, что все три женщины являются гражданками РФ и накануне прибыли в Украину с частной целью.
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