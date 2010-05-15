В Черниговской области перевернулся автобус: пострадали 9 пассажиров

В Черниговской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали девять пассажиров автобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, авария произошло вчера в 11.15 на автодороге вблизи с. Тополя Прилуцкого района.

По предварительным данным, водитель автобуса “Икарус-255”, двигаясь в направлении г. Пирятин, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал на обочину, где и перевернулся. На момент автопроисшествия в салоне автобуса находилось 13 пассажиров.

Проведенной предварительной проверкой установлено, что водитель автобуса до ДТП находился за рулем 4 часа, у него взята кровь для проведения медицинской экспертизы.