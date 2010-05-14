10-летний мальчик, спасая кошку, сам упал в колодец

В райцентре Лозовая Харьковской области в колодец упал 10-летний мальчик, спасая кошку.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН, это произошло сегодня утром на территории брошенной продовольственной базы в городе Лозовая.

По словам И.ЛУПАНДИНА, близко 8-ми утра в МЧС поступило сообщение о том, что мальчик 2000 г.р. упал в колодец. Работникам аварийно-спасательного подраздела удалось быстро поднять мальчика с глубины 8 метров. Пострадавший рассказал, что к колодцу подошел, услышав мяуканье кошки. Заглянул в колодец, не удержался и упал вниз.

Врачи районной больницы обнаружили на теле ребенка лишь незначительные ушибы и кровоподтеки, сообщил И.ЛУПАНДИН.