Бразилия опередила США по числу произведенных автомобилей

Бразилия вышла на пятое место в мире по производству автомобилей, опередив США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, обнародованные в четверг Международной организацией автопроизводителей (OICA).

По данным этой организации, Бразилия произвела в 2009 году 2 миллиона 576 тысяч 628 автомобилей. Для сравнения, в США за тот же период было выпущено 2 миллиона 249 тысяч 61 машина.

Мировым лидером по числу произведенных автомобилей в 2009 году стал Китай (10 миллионов 383 тысячи 831), за которым следуют Япония (6 миллионов 862 тысячи 161), Германия (4 миллиона 964 тысячи 523) и Южная Корея (3 миллиона 158 тысяч 417).

Несмотря на столь высокий результат, Бразильская национальная ассоциация автопроизодителей (Anfeva) считает уровень производства все еще недостаточным, поскольку, по данным организации, в сегменте потребления Бразилия уже является четвертым крупнейшим рынком автомобилей в мире.