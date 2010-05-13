В центре Киева сгорел BMW-Х5

В Шевченковском районе Киева сегодня ночью сгорела иномарка - внедорожник BMW-Х5.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, информация о пожаре поступила вчера в 23.50 от владелица транспортного средства.

Женщина сообщила, что выглянув в окно она увидела как из припаркованного у дома автомобиля между капотом и лобовым стеклом вырывается пламя.

Как отметили в милиции, несмотря на усилия пожарного подразделения, спасти автомобиль не смогли и он полностью сгорел.

Среди версий причины пожара в милиции не исключают, что это был поджог.

Вместе с тем, окончательное решение возбуждать или не возбуждать уголовное дело будет принято после получения результатов экспертизы.

В то же время, как стало известно УНИАН, лицо, сообщившее о пожаре в автомобиле, имеет определенное отношение к юридическим кругам.