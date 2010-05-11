30 украинских рок-групп соберутся в День Киева

В День Киева – 29-30 мая - в «Парке Киевская Русь» свои музыкальные программы представят 30 украинских рок-групп.

Об этом УНИАН сообщила организатор рок-концерта в «Парке Киевская Русь» Лариса БОЛДЫРЕВА.

В частности, в «Днях современного Киева в средневековом городе» примут участие рок-группы из Киева, Винницы и Одессы - «Гражданин Топинамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Dimicandum», «Царське село», «Ин Тим», «По той бік», «Witch Hunte», «Never-seen», «Троада», «Лепрекон», «Dreems of victory», «Ренесанс», «Black Angels», «Dionis», «Audiobay», «Южный крест» и другие.

«Мы хотим собрать любителей рок-музыки в «Парке Киевская Русь» для того, чтобы, слушая музыку и отдыхая, молодежь имела возможность ненавязчиво приобщиться к культуре Древней Руси. Альтернативная музыка существовала в разные времена. В День Киева каждый коллектив исполнит 4-5 песен. Мы выбрали самые сильные группы из более чем 100 претендентов, разных по стилевым направлениям: как более классический - speed, power и atmospheric metal, так и непредсказуемый фолк, СКА и поп-рок. Мы хотим дать возможность талантливым командам показать себя многотысячной аудитории. По результатам зрительских симпатий мы выберем хед-лайнеров, которые в дальнейшем смогут выступить на одной сцене с легендами рок-музыки», - сообщила Л.БОЛДЫРЕВА.

«Рок-музыка близка молодежи. И проведение такого концерта в Парке, сочетание современных ритмов с атмосферой давних времен даст возможность молодым людям почувствовать связь с историей страны», - отметил автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

В то же время В.ЯНЧЕНКО обратил внимание на то, что, хотя молодежь преимущественно интересуется современной культурой, эпоха Древней Руси вызывает заинтересованность и множество вопросов, на которые не дают возможности найти ответ современные ритмы жизни.

«В Дни Киева в Парке состоится символическая встреча двух культур - современного Киева и Древней Руси. И в этом поможет именно рок-концерт. На территории Детинца музыканты обратятся к зрителям на близком – современном языке музыки. Современная молодежь - не хуже, чем молодежь, скажем, X века. И хотя не всем пока еще близка культура Древней Руси, надеемся, что рок-фестиваль сделает ее доступной, и молодежь сможет сохранить ее в своем сознании», - сказал автор проекта «Парк Киевская Русь».

Как добавили в пресс-службе «Парка Киевская Русь», 29-30 мая в рамках «Дня современного Киева в средневековом городе» также пройдут ярмарка мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, народные игры и забавы, также можно будет посетить средневековый тир (традиционный лук, метание ножей и др.).

Кроме того, в программу праздничных мероприятий включены конные театры и праздничный фейерверк.

Как сообщал УНИАН, следующий фестиваль Парка – «Киевская Русь XIII века» состоится 22-23 мая. Ожидается, что гостями фестиваля станут представители культурной, научной, дипломатической и бизнес-элиты Украины, СНГ, Европы.

На протяжении года в рамках III Международного фестиваля «Парк Киевская Русь» пройдут богатырские битвы ХІ, ХІІ и ХV веков, рыцарские турниры, День Киева, День Ярила, Медовый спас, фестиваль каскадеров, встреча Бабьего лета, турнир лучников и другие зрелищные мероприятия.

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. В выходные дни с 9 часов утра в направлении “Парка Киевская Русь” курсируют автобусы от станции метро «Выдубичи» (остановка - дорога по направлению к Обухову перед железнодорожным мостом). Интервал движения 30-40 минут. Цена проезда 20 грн.

Стоимость билета в фестивальный день - 80 грн., детский билет стоит 50 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.