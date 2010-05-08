ГАИ провела операцию «Форсаж»

Госавтоинспекция в ходе целевых профилактических мероприятий под условным названием "Форсаж", которые продолжались 14-22 апреля, выявила свыше 2,2 тысяч незаконно переоборудованных транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в ходе проведения мероприятий работники ГАИ выявили 2278 фактов нарушений Правил дорожного движения водителями таких транспортных средств, в том числе: 184 - управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 802 - превышение скорости и 68 - создание аварийной ситуации.

Кроме того, выявлено 2257 фактов управления транспортными средствами, которые незаконно переоборудованы, из них 150 - переоборудование ходовой части, 311 - изменения кузовной части, 1741 - оборудование прямоточными глушителями.

Также проведены проверки 1316 организаций и учреждений автосервиса, среди них 240 таких, которые переоборудуют транспортные средства, имея соответствующие разрешения для осуществления этой деятельности. Было выявлено 210 предприятий, которые предоставляли услуги по переоборудованию транспортных средств вне правового поля. Больше всего учреждений автосервиса, осуществлявших незаконное переоборудование, обнаружено в Киевской, Запорожской и Черновицкой областях.