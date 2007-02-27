Словения, Словакия... Какая разница? Премьер не обязан быть эрудитом

Мнение

Я не считаю, что премьер-министр Украины должен быть эрудитом. Ему вовсе не обязательно смотреть детские мультфильмы, зубрить фамилии украинских классиков или изучать по карте, с какими странами граничит наше государство.

Ну, перепутал он соседнюю Словакию с балканской Словенией – и что из того? Словацкий премьер Роберт Фицо от этого не стал словенцем, и, насколько было видно по выражению его лица, которое показали по телевизору, ничуть не обиделся. Тем более, Янукович, когда заметил ужас в глазах протокольной службы, здесь же поправился, назвав страну “Словакией” (хорошо, что не “Чехословакией”): “Те вопросы, которые возникают э-э-э-э-э-э на уровне нашей украинской диаспоры в э-э-э-э-э Словении... в Словакии...”

Премьер-министр не обязан знать все. А тем более подобные географические тонкости.

Вот наши СМИ насмехаются над его высказыванием о “шпильках в колеса”, которые он не позволит никому вставлять: “Мы не позволим нам вставлять, как говорят, шпильки в колеса на разных уровнях, мы руки поотбиваем тем, кто это будет делать”. И правильно – нужно поотбивать! Представляете, приезжает премьер куда-то в регион – вопрос решать, а какие-то негодяи ему булавками шины прокалывают. За такое надо срок давать, не то что руки отбивать...

Опять же стало популярным высказывание главы правительства о Мишке: “Люби друзи слушают... как говорят... как это пословица есть: а Мишка слушает, да ест”. В крыловском оригинале, как известно, речь идет о коте Ваське... Говорят, что, мол, премьер-министр не знает русской басни, которую изучают в начальной школе.

Но элементарный анализ показывает, что не все так примитивно, как кажется с первого взгляда. Оказывается, что из 18 Василиев в Верховной Раде 10 – входят в состав фракции Партии регионов, иначе говоря, 55,6% парламентских Василиев являются соратниками Виктора Федоровича (Берташ, Биба, Горбаль, Грицак, Демчишен, Евтухов, Киселев, Потапов, Хара, Ядуха). Кроме того, в правительстве два министра носят это славное имя – регионал Джарты и социалист Цушко.

В то время ситуация с Михаилами совершенно другая. Из 10 “Мишек” лишь трое принадлежат к фракции Партии регионов (какие-то жалкие 30%: Мироненко, Разгоняев, Чечетов). А из остальных 70% двое – перебежчики из БЮТ, которых вообще никто серьезно не воспринимает, – Гладий и Зубец. Среди министров Михаил лишь один – Папиев, который имел когда-то отношение к маргинальной партии СДПУ(о).

Разве не очевидна политическая подоплека такой подмены Васьки на Мишку? Янукович явно не хотел бросать тень на своих однопартийцев или вынуждать их сушить голову над вопросом: а кого это он имел в виду?

Посему не следует кричать о нехватке интеллекта, не разобравшись, как следует. Он там есть, нужно только хорошенько поискать.

Оксана Охримчук, г. Киев