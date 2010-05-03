Вышел первый в Украине учебник по археологии для школьников

В Черновицкой области впервые в Украине вышел из печати школьный учебник по археологии, в котором рассказывается об археологии Буковины в доступной для школьников форме.

Как передает корреспондент УНИАН, в издании «Основы археологии Буковины (школьный курс)» освещена наиболее полная хронология археологических памятников Черновицкой области. Каждая археологическая культура проиллюстрирована рисунками.

Также школьники могут прочитать об интересных фактах из жизни археологов Буковины и заключениях их исследований. К примеру, продолжительное время продолжались споры относительно периода возникновения Хотинской крепости. В учебнике рассказывается, что каменное укрепление начали строить еще в годы правления Данила Галицкого.

Авторами книги стали директор Буковинского центра археологических исследований при Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича Сергей ПИВОВАРОВ и краевед Василий ФЕДОРАК.