Топ-100 самых сексуальных женщин года

29 апреля журнал FHM опубликовалежегодный список ста самых сексуальных женщин мира. По итогам опроса читателей издания первое место было отдано британской певице и телеведущей Шерил Коул.

Таким образом, участница группы Girls Aloud возглавила рейтинг второй год подряд - в 2009 году Коул также была названа самой сексуальной женщиной мира. На втором месте списка FHM, как и в 2009 году, разместилась звезда фильма "Трансформеры" актриса Меган Фокс.

Третья строчка досталась модели фирмы Victoria`s Secret Мариссе Миллер, имя которой ранее не фигурировало в списке лидеров рейтинга. Актриса Джессика Альба, занимавшая в 2009 году третье место, в 2010 году опустилась на девятую позицию.

Первая десятка рейтинга 2010 года выглядит следующим образом (в скобках место за 2009 г.):

Шерил Коул (1)

Меган Фокс (2)

Марисса Миллер (42)

Фрэнки Сэндфорд (17)

Кили Хейзелл (5)

Кристен Стюарт (-)

Келли Брук (48)

Адриана Лима (6)

Джессика Альба (3)

Эбби Клэнси (12).

Среди женщин, размещенных журналом на местах с 11 по 100-е, видим Милу Кунис, Шарлиз Терон, Ольгу Куриленко, Шакиру, Дженифер Энистон, Еву Лонгория.