Черновецкий перекроет въезды в лес

12:20, 26 февраля 2007
Разное
863 0

Меры запланированы на апрель-сентябрь

В апреле-сентябре нынешнего года будут закрыты все неплановые дороги и въезды в лесопарковые хозяйства коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" - Дарницкого, Святошинского хозяйств и Кончи-Заспы.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 21 февраля 2007 г. ”О мерах по охране лесов от пожаров в 2007 году”, подписанном городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Согласно решению, въезды в лес будут перекрыты путем установления шлагбаумов и установлением надолбов. Предусмотрено перекрытие 210 неплановых дорог: 60 - по Дарницкому ЛПХ, 80 - по Святошинскому ЛПХ и 70 - по ЛПХ "Конча-Заспа".

Предусмотрено также привлечение Главного управления МВД Украины в г. Киеве к работе, которую будет проводить КО "Киевзеленстрой", по закрытию доступа автотранспортных средств в лес, проведению совместных рейдов и привлечению нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Среди других утвержденных мер по защите городских лесов от пожаров и повышению уровня противопожарной охраны запланировано до конца марта создать в КО "Киевзеленстрой" оперативный штаб по ликвидации лесных пожаров, привести к состоянию полной технической готовности противопожарную технику, оборудование, наблюдательные башни и мачты и средства связи в городских лесопарковых хозяйствах. Запланировано также до сентября создать в лесопарковых хозяйствах неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов для заправки пожарных автомобилей ЛПХ и ГУ МЧС Украины.

Кроме этого, распоряжением предусмотрено до мая этого года выявить и ликвидировать внелесосечные загромождения в указанных лесных хозяйствах и стихийные свалки.

Выполнение изложенных выше мер возложено на КО "Киевзеленстрой", Главное управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций исполнительного органа КГГА, управление охраны окружающей природной среды.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter