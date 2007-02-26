Черновецкий перекроет въезды в лес

В апреле-сентябре нынешнего года будут закрыты все неплановые дороги и въезды в лесопарковые хозяйства коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" - Дарницкого, Святошинского хозяйств и Кончи-Заспы.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 21 февраля 2007 г. ”О мерах по охране лесов от пожаров в 2007 году”, подписанном городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Согласно решению, въезды в лес будут перекрыты путем установления шлагбаумов и установлением надолбов. Предусмотрено перекрытие 210 неплановых дорог: 60 - по Дарницкому ЛПХ, 80 - по Святошинскому ЛПХ и 70 - по ЛПХ "Конча-Заспа".

Предусмотрено также привлечение Главного управления МВД Украины в г. Киеве к работе, которую будет проводить КО "Киевзеленстрой", по закрытию доступа автотранспортных средств в лес, проведению совместных рейдов и привлечению нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Среди других утвержденных мер по защите городских лесов от пожаров и повышению уровня противопожарной охраны запланировано до конца марта создать в КО "Киевзеленстрой" оперативный штаб по ликвидации лесных пожаров, привести к состоянию полной технической готовности противопожарную технику, оборудование, наблюдательные башни и мачты и средства связи в городских лесопарковых хозяйствах. Запланировано также до сентября создать в лесопарковых хозяйствах неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов для заправки пожарных автомобилей ЛПХ и ГУ МЧС Украины.

Кроме этого, распоряжением предусмотрено до мая этого года выявить и ликвидировать внелесосечные загромождения в указанных лесных хозяйствах и стихийные свалки.

Выполнение изложенных выше мер возложено на КО "Киевзеленстрой", Главное управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций исполнительного органа КГГА, управление охраны окружающей природной среды.