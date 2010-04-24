В Ивано-Франковской области почти сутки ищут маленького мальчика

В Ивано-Франковской области почти сутки ищут мальчика, 2005 г.р., которого мать оставила в поле без присмотра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, информация о том, что возле пгт Ланчин Надвирнянского района во время проведения сельскохозяйственных работ с поля исчез малыш, поступила вчера в 17.42.

На месте события силами МЧС, МВД и местными жителями был организован поиск ребенка. Поисковые группы, с привлечением собаки кинологической службы УМВД, обследуют территорию между населенными пунктами Ланчин, Красная, Добротив и лес Делятинского гослесхоза.

По состоянию на сегодняшнее утро судьба исчезнувшего ребенка не известна, поиски продолжаются.

Средствами массовой информации Надвирнянского района проводится информирование населения о факте исчезновения ребенка с просьбой о содействии.