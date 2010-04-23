Янукович примет участие во Всеукраинском дне благоустройства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 24 апреля, примет участие во Всеукраинском дне благоустройства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства примет участие в наведении порядка и обустройстве территории одного из детских домов в Киевской области.

К мероприятиям Всеукраинского дня благоустройства, который инициировал В.ЯНУКОВИЧ, приобщатся также сотрудники Администрации Президента.