Янукович примет участие во Всеукраинском дне благоустройства
21:39, 23 апреля 2010Разное
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В одном из детдомов Киевской области
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 24 апреля, примет участие во Всеукраинском дне благоустройства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства примет участие в наведении порядка и обустройстве территории одного из детских домов в Киевской области.
К мероприятиям Всеукраинского дня благоустройства, который инициировал В.ЯНУКОВИЧ, приобщатся также сотрудники Администрации Президента.
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