Соглашения между БЮТ и НУ напоминают мексиканский сериал

Подписание соглашений между БЮТ и “Нашей Украиной” напоминает мексиканский сериал. Так прокомментировал сегодняшнее подписание соглашения о создании единой оппозиции между БЮТ и НСНУ член фракции Партии регионов Сергей ЛЁВОЧКИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, С.ЛЁВОЧКИН убежден, что “избиратели устали считать попытки этих политических сил склеить обломки разбитого горшка”.

“Истории с подписанием соглашений между БЮТ и «Нашей Украиной» напоминают мексиканский сериал, и сегодняшнее соглашение – очередная серия”, - отметил народный депутат.

Заявление председателя Совета блока “Наша Украина” Виктора БАЛОГИ и, в частности, о якобы осуществленном правительством государственном перевороте С.ЛЁВОЧКИН назвал “провокацией”. ”Попытки государственного переворота мы видим в действиях других политических сил, которые для этого пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, а не в действиях антикризисной коалиции и правительства”, – отметил депутат-регионал.

“Досрочные выборы, если они и состоятся, а я уверен, что их не будет, не принесли бы желаемого тем, кто их так хочет”, - отметил он.