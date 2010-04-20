Киевские гаишники взяли на вооружение лазер

Управление ГАИ ГУМВД Украины в Киевской области презентовало для представителей средств массовой информации лазерный измеритель скорости TruCAM производства США, который прошел Государственную метрологическую аттестацию Украины и имеет соответствующее свидетельство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с недавнего времени с помощью этого прибора инспекторы ГАИ осуществляют наблюдение за дорожным движением.

Скорость транспортных средств определяется лазерным измерителем очень точно для конкретного автомобиля, даже если на изображении в то же время окажется несколько автомобилей. К тому же видеодокументирование нарушения скоростного режима происходит с высоким качеством изображения, что позволяет идентифицировать транспортное средство, номерной знак и лицо водителя. Сведения о дате, времени и месте расположения (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM автоматически, поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тыс. фото, или 16 тыс. видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.

На сегодняшний день на автодорогах Киевской области установлены шесть термобоксов, позволяющих фиксировать правонарушение на наиболее опасных участках дорог, в местах, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия.

При внедрении данной системы фиксации правонарушений участниками дорожного движения решается значительное количество проблем, которые могут возникать между водителями и инспекторами ДПС, поскольку исключается их личное общение.

Установление так называемых “макетов” термобоксов позволит значительно улучшить дисциплину участников дорожного движения и повысить внимание водителей во время движения, что, в свою очередь, будет способствовать снижению аварийности.