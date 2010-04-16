На похороны Качинского едет его троюродный брат из Полтавы

Из Полтавы в Польшу на похороны погибшего в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качинского отправился его троюродный брат Владимир МОХНАЧЕВ.

Об этом он сообщил полтавской газете «Коло».

По словам В.МОХНАЧЕВА, последний раз братья виделись в 2008 году, а по телефону разговаривали на Пасху.

Об авиакатастрофе под Смоленском В.МОХНАЧЕВУ сообщили уже через 40 минут после падения самолета. Он рассказал, что сразу позвонил на мобильный телефон Л.Качинскому, надеясь, что тот выжил, но телефон не работал.

В.МОХНАЧЕВ также отметил, что видел брата в 2005 году в Киеве, а в мае этого года они собирались встретиться в Варшаве.

Кроме того, в Ривне живет Ольга ЛЮБЧИК - родная сестра еще одной жертвы авиакатастрофы под Смоленском депутата польского Сейма 80-летней Анны Валентинович.

Ольга ЛЮБЧИК в интервью Ривненской областной государственной телерадиокомпании рассказала, что накануне беседовала по телефону с родной сестрой – А.Валентинович. Анна рассказала сестре, что вскоре с официальной делегацией едет в Россию для чествования памяти расстрелянных НКВД польских офицеров. Когда произошла авиакатастрофа, ривненская семья сразу заподозрила что-то недоброе. Все расставил на места телефонный звонок в Варшаву. По словам О.ЛЮБЧИК, во время катастрофы тело А.Валентинович обгорело частично, потому родные ее сразу опознали.

А.Валентинович, родилась в селе Садовое Гощанского района Ривненской области. Но в тринадцать лет, во время Второй Мировой войны, судьба забросила ее в Польшу, и связь с семьей была утрачена. Сестры нашли друг друга снова лишь несколько лет назад.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Л.Качинского разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек. Не выжил никто.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.