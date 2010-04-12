В редакции газеты Ахметова ищут бомбу

В Донецке эвакуированы редакции газет «Салон» и «Сегодня» в связи с сообщением о заминировании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления милиции г. Донецка, неизвестный мужчина позвонил не в милицию, а в Управление МЧС, и сообщил, что редакция газеты «Салон» заминирована.

«Мужчина позвонил в 8.45 утра и сказал, что «Салон» заминирован, и что взрыв произойдет через час», - сказали в пресс-службе.

В милиции уточнили, что дежурный Управления МЧС тут же передал информацию в милицию, которая направила к редакции своих сотрудников.

В редакции газеты «Салон» уточнили, что вместе с ними из 5-этажного здания эвакуированы также сотрудники донецкой редакции газеты «Сегодня», а также сотрудники других организаций, арендующих помещения в этом здании. Кроме того, милиция эвакуировала и работников близлежащего рынка.

«Сейчас в здание вошли сотрудники взрывотехнической службы с собаками. Они обследуют помещения с целью выявления взрывчатки», - сообщили в редакции газеты «Салон». При этом в редакции посетовали, что выход завтрашнего номера находится под угрозой срыва.

«Сейчас территория у здания оцеплена, милиция ведет проверку», - заключили в редакции.