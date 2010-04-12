Композитор написал симфонию о газоконденсатном месторождении

Композитор из Петербурга Антон Лубченко написал симфонию о Штокмановском газоконденсатном месторождении, которое станет основным поставщиком газа для "Северного потока", сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсерскую компанию.

Произведение Лубченко называется "Индустриальная трилогия". Его темами, помимо разработки Штокмановского месторождения, стали строительство крупнейшего в Европе железнодорожного моста через реку Юрибей и разработка газовых ресурсов Сахалина. "Авторская задача - формирование художественного образа индустриальной мощи России", заявили продюсеры.

Штокмановское газоконденсатное месторождение расположено в центральной части шельфа Баренцева моря. Лицензией на разработку владеет "Газпром".