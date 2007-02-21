На Донбассе уже конфискуют имущество за неуплату жилищно-коммунальных услуг?

Из полемики на форуме

Жителям Донецка

Конечно, не буду утверждать, я не из Донецка, но если верить прессе, то у них там уже конфискуют бытовую и компьютерную технику за непроплату (за жилищно-коммунальные услуги), перекрывают воду и стоки системами "спрут" и "зигзаг". Люди побросали квартиры (пустых уже 12000), и квартира там стоит около 100 долларов. Если это не так, прошу написать.

Если это правда, то почему же Юля там не попиарится? Как бы то ни было, а все же жаль люди. Конечно, ей там не просто, ведь у нее там почти нет людей от ее блока...

Виктор

Виктору, от жителя Донбаса

Насчет конфискации и перекрытий – правда, только не для самого Донецка и крупных городов (например, Мариуполя), а для периферии. И про тарифы – правда. На периферии действительно квартиру можно взять даже за задолженность. Во всяком случае, в нашем районе.

А в Донецке ничего не изменилось. Им это не выгодно. Они на этом бизнес делают. А на счет "попиариться" – Юле просто не дают. Я вспоминаю время, когда она только стала премьером, и должна была приехать с рабочим визитом в Донецк, а также проехать по некоторым городам Донецкой области (и к нам, в частности). В моем городе ее ждали, и ждали тщательно – привели город в порядок, просто вылизали. Бомжей повывозили и т.д. Но когда она приехала в Донецк, то первое, что у нее было, – это полуторачасовая встреча с Ахметовым. И после этого она почти сразу уехала.

О городах периферийных, естессно, забыли... Просто не дали. В нашем городском совете всего один человек от БЮТ. А верхушка партячейки БЮТ состоит из "засланных". Все из "бывших". То же касается и «Нашей Украины». Какой пиар? Да ее на 100 км не подпустят к нашему городу. А как делались парламентские выборы, я вообще молчу.

Кстати, мой город и район до сих пор негазифицированы... А еще нет (и никогда не было) горячей воды, холодную воду дают по часам. Про газ мы только слышали. И в зимнее время постоянные перебои со светом. Отопление – зимой в квартире (если не греться дополнительно) от 13 до 17 градусов максимум. В сильные морозы (ниже 5 градусов) и того меньше. За прошлую зиму за отопление я не заплатил ни копейки – каждый месяц вызывал комиссию для проведения перерасчета. Сняли 100%, потому что температура была всегда ниже 14 градусов (14 – это минимальная норма, при 20 перерасчет вообще не выполняют). Мотивируют людей ставить счетчики на отопление, потому что если стоит счетчик, никого уже не волнует, тепло у тебя или холодно. Зато показатели роста в стране «колоссальные»...

Александр, Донецкая обл.,из полемики на форуме