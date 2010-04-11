BMW ударил "Хонду" и микроавтобус, а ДЭУ-Матиз отлетел в переход

В Киеве при столкновении четырех автомобилей один человек погиб и восемь травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, в субботу в 18 часов на проспекте Победы произошло касательное столкновение автомобиля “BMW-328”, двигавшегося в направлении площади Победы, с автомобилем “Honda Civic”, который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль “Honda” совершил наезд на отбойную ленту, а автомобиль “BMW” совершил наезд на микроавтобус “Volkswagen-LT 35”, остановившийся для высадки и посадки пассажиров. Тот, в свою очередь, совершил наезд на припаркованный автомобиль “Daewoo Matiz” и перевернулся.

В результате сильного удара автомобиль “Daewoo” отбросило на правый по ходу движения тротуар, где он упал в подземный пешеходный переход. К счастью в подземном переходе и на остановке общественного транспорта людей не было.

В результате ДТП водитель автомобиля “BMW” от полученных травм скончался на месте происшествия, а один пассажир этого же автомобиля и семь пассажиров микроавтобуса “Volkswagen” с полученными телесными повреждениями были госпитализированы в больницы г. Киева.

Причины этого дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.