При взрыве кустарного компрессора погиб мужчина
10:30, 05 апреля 2010Разное
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Второй - в больнице с переломом ребер
На территории ООО «Угольмаш» (Луганская область, Антрацитовский район, Кошарский сельсовет) в воскресенье в 17.50 во время ремонта компрессора кустарного производства по неизвестным причинам произошел взрыв ресивера компрессорной установки.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.
На месте происшествия погиб мужчина, 1952 года рождения, еще один, 1981 г.р., пострадал. Его с диагнозом «ушиб грудной клетки» и с подозрением перелома ребер госпитализирован в Ровенькивскую городскую больницу.
По данному факту ведется следствие, причина взрыва устанавливается.
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