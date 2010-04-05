При взрыве кустарного компрессора погиб мужчина

На территории ООО «Угольмаш» (Луганская область, Антрацитовский район, Кошарский сельсовет) в воскресенье в 17.50 во время ремонта компрессора кустарного производства по неизвестным причинам произошел взрыв ресивера компрессорной установки.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.

На месте происшествия погиб мужчина, 1952 года рождения, еще один, 1981 г.р., пострадал. Его с диагнозом «ушиб грудной клетки» и с подозрением перелома ребер госпитализирован в Ровенькивскую городскую больницу.

По данному факту ведется следствие, причина взрыва устанавливается.