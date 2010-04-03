"Артек" выбрали для детского песенного конкурса

Вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ 6 апреля осуществит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.

Программой поездки предусмотрено подписание Меморандума между правительством Украины, Советом министров АРК и фестивалем "Новая волна Junior".

Речь идет об организации на территории МДЦ "Артек" международного конкурса детских исполнителей под названием "Новая волна Junior" наподобие взрослого международного песенного конкурса "Новая волна", который проходит ежегодно в июле в Юрмале (Латвия).

Меморандум от правительства подпишет Б.КОЛЕСНИКОВ, а со стороны Совета министров АРК его председатель Василий ДЖАРТЫ. Подписание состоится при участии композитора Игоря КРУТОГО.

Кроме этого, программой поездки Б.КОЛЕСНИКОВА предусмотрена встреча с представителями гостиничного и туристического бизнеса Крыма. Встреча будет направлена на оживление деятельности этого сектора, содействие увеличению туристических потоков в Крым и его популяризации как важного туристического направления на международном уровне.