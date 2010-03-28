На десятки тысяч долларов ограбили казино в Швейцарии
15:54, 28 марта 2010Разное
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Идет розыск нападавших
В Швейцарии неизвестные грабители совершили сегодня вооруженное нападение на казино.
Согласно заявлениям местных властей, инцидент произошел в одном из пригородов г.Базель в тот момент, когда в казино находились около 600 посетителей.
На данный момент администрация заведения не сообщила точную сумму похищенного, однако по предварительным оценкам, величина награбленного может оцениваться в десятки тысяч долларов, передает Associated Press.
Ведутся поиски налетчиков.
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