На десятки тысяч долларов ограбили казино в Швейцарии

В Швейцарии неизвестные грабители совершили сегодня вооруженное нападение на казино.

Согласно заявлениям местных властей, инцидент произошел в одном из пригородов г.Базель в тот момент, когда в казино находились около 600 посетителей.

На данный момент администрация заведения не сообщила точную сумму похищенного, однако по предварительным оценкам, величина награбленного может оцениваться в десятки тысяч долларов, передает Associated Press.

Ведутся поиски налетчиков.