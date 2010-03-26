В Исландии запретили стриптиз

Парламент Исландии запретил проведение стриптиз-шоу, сообщает Associated Press. Законодательный запрет вступает в силу 1 июля 2010 года.

Лишь двое из присутствовавших на заседании парламента депутатов воздержались от участия в голосовании. Все остальные поддержали запрет. Отмечается, что примерно половина из 63 депутатов на заседание не пришли.

Поводом для запрета на стриптиз стали опасения властей, что под прикрытием стрип-клубов могут действовать публичные дома. По мнению инициаторов законопроекта, танцовщицами в подобных заведениях чаще всего работают женщины с низким уровнем квалификации, приехавшие из других стран. Стриптизерши, с точки зрения парламентариев, могут быть вовлечены в проституцию против собственной воли.

Исландия стала первой европейской страной за исключением Ватикана, Андорры и нескольких других карликовых государств, где стриптиз запрещен законодательно.

Лента.ру