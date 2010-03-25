Эксперт напомнил НБУ, что жгут при кровотечении накладывают ненадолго

Большинство мер, принятых руководством Национального банка Украины во время кризиса, имели позитивное влияние. Об этом в интервью журналистам заявил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«Монетарная регуляция денежной массы – правильный шаг, который позволил сдержать инфляцию. С другой стороны, это несколько парализовало экономику, которая "переохладилась". Деньги должны вращаться», – отметил банкир.

По словам председателя правления Банка Кипра, сковыванием денежной массы решаются одни вопросы, но возникает ряд других проблем.

«Это как жгут в медицине – его можно и даже нужно наложить, чтобы остановить кровотечение, но не больше, чем на два часа, потому что можно потерять конечность вообще. Так и с экономикой: можно сдержать инфляцию, наложив жгут и прекратив денежный водопад, но передерживать эти действия не стоит», - подчеркнул Владислав Байрака.

К основным просчетам руководства Нацбанка профессиональный банкир отнес вопрос курсовой регуляции и политику работы с банками, которые находились в зоне риска.

«НБУ одно время допустил ошибку, не смягчив курсовое падение, которое оказалось слишком резким. Также нужно было бы в период кризиса более критично отнестись к банкам, которые находились в зоне риска. На содержание банковской системы были потрачены колоссальные средства, а полученный эффект от этого вышел кое-что несбалансированный – почти как по Шекспиру - "много шуму из ничего"», – отметил Владислав Байрака.

Напомним, что в 2009 году Банк Кипра вошел в число семи банков, которые получили высшую оценку надежности депозитов «5» по данным независимого агентства «Кредит-Рейтинг». В этом рейтинге было представлено 73 банка.