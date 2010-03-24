Весняне

Весняним розпашілим небом

Потяглись у рідні краї

Журавлі, шпаки, гуси-лебеді,

Білоконі і бакаї.

Ось вони долетять, розглянуться

Хижим поглядом навкруги,

І за ними услід потягнуться

Боделани і сацюки.

В Каліфорнії у далекій,

У глухому яру за селом

Пал Іванич, прикутий лебідь,

Рветься в небо і б`є крилом!..

Гей, птахове! Ви вірно робите,

Що крізь терн летите до зірок!

Є що тут поклювати-подзьобати,

Є й посрати на що через крок!

Александр Ирванец