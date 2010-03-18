В БЮТ подозревают, что ректоры неспроста поют оды Табачнику

Обращение ректоров нескольких украинских вузов в поддержку министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА является попыткой выслужиться перед новым руководством, заявляет народный депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ.

«Все эти обращения не удивляют, потому что такое поведение у нас характерно еще со времен Советского Союза. Этакий синдром - выслужись перед новым начальником и будешь сидеть в своем насиженном кресле еще долгие годы», - сказал он, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Кроме того, И.ГРЫНИВ подозревает, что ректоры, которые поддержали нового министра, заинтересованы в возвращении «непрозрачной и коррумпированной системы образования».

«Иначе бы все эти ректоры не пели бы оды тем, кто замахнулся на внешнее независимое оценивание и обещает вернуть экзамены при вступлении», - сказал депутат.

«Видимо, этих людей больше интересует то, как контролировать набор студентов и как извлечь наибольшую выгоду из этого», - подчеркнул он.

И.ГРЫНИВ считает такое поведение руководителей украинских вузов недостойной. «В то время, когда страна должна беречь и приумножать свой ресурс - интеллектуальное богатство, наши ректоры прогибаются перед политиками и думают, как бы извлечь выгоду. Это недостойно», - подчеркнул народный депутат.