В поезде «Одесса-Москва» нашли документы Третьего рейха

Таможенники Брянска изъяли в поезде «Одесса-Москва» коробку с немецкими документами времен Веймарской республики и Третьего рейха, а также памятные значки со свастикой.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального таможенного управления (РФ).

«При досмотре пассажирского поезда «Одесса-Москва» сотрудники брянской таможни обнаружили в ящике для угля 17 документов на немецком языке и 17 памятных знаков в виде крестов, украшенных фашистской свастикой, - сказал источник. - Найденные документы - трудовые книжки, удостоверения личности датированы 1920-1930 годами».

Владельца столь необычных предметов удалось вычислить по «горячим следам». «Им оказался пассажир поезда, житель Украины. Он признался, что перевозил вещи по просьбе незнакомого человека и о содержимом коробки якобы не знал, - отметили в таможне. - Перед прибытием поезда в зону пограничного контроля мужчина засомневался в законности перевозки товара и решил скрыть его от таможенников».

Пока гражданин Украины, перевозивший документы, оштрафован в административном порядке. «Изъятые предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - отметили в пресс-службе.