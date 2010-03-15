Герман не хочет пускать Лазаровича на Евровидение

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что участник от Украины в песенном конкурсе “Евровидение – 2010” должен определяться на открытом конкурсе.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН.

По ее словам, если назначение нового руководства Национальной телекомпании Украины состоятся в ближайшие дни, то еще можно успеть провести национальный этап отбора участника нынешнего “Евровидения” от Украины.

“На конкурс “Евровидение” должен поехать лучший представитель украинской творческой молодежи, а не тот, кого назначат по чьей-то протекции”, - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, 29 декабря 2009 года по решению руководства НТКУ участником “Евровидения – 2010” от Украины был определен Василий ЛАЗАРОВИЧ.