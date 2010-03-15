Кадровые расклады и пацанская логика Януковича

Кадровые расклады вокруг Януковича до сих пор будоражат общественность, не дают покоя экспертам. Ну как можно было назначить Цушко министром экономики, Табачника – министром образования и науки, не говоря уже о каких-то малоизвестных министрах культуры, здравоохранения?..

Эти расстановки действительно кажутся нелогичными, абсурдными и, мягко говоря, неразумными. Относительно последнего спорить не стану, но логика в них есть. Нет, не обычная логика, которой должны руководствоваться государственные мужи, управленцы, организаторы дела. А логика пацанская, с подтекстами и смыслами, понятными только членам одной известно какой группы.

Во-первых, Янукович дал сигнал Ахметову: сиди, мол, и знай свое место, я хозяин в стране, а не ты. Именно этим предопределено назначение Дмитрия Табачника на должность министра образования и науки, который, считалось, уже никогда не всплывет в команде «Регионалов» после его публичных дрязг с Борисом Колесниковим – лицом близким к Ринату Ахметову. Колесников в свое время назвал Табачника «казнокрадом». Считалось, что их ссора – достаточный аргумент для того, чтобы его имя никогда не появилось в списках ПР, не говоря уже о министерском кресле.

Но эта одиозная фигура очень понадобилась Януковичу. Нет, не для того, чтобы проводить реформы в области просвещения или поднимать образовательный уровень граждан. И даже не для того, чтобы внедрять русский язык в школах или переписывать историю Украины под диктовку Москвы. Табачник нужен Януковичу для опущения (по пацанской логике) Колесникова, а заодно и Ахметова.

Для этого же прислужился хозяину Банковой и Сергей Левочкин – глава Администрации президента. Если вы подумали, что этой фигурой Янукович пытается как-то порешать с Россией газовые вопросы, то глубоко ошибаетесь. Пацанская логика другая. Левочкин – это тоже пощечина Колесникову–Ахметову, ведь его присутствие возле Тела невероятно раздражает эту парочку. В свое время Колесников публично обвинил Левочкина в коррупции, сказал, что тот берет взятки с пеленок и ездит на дорогом бронированном «Мерседесе», хотя задекларировать не смог бы и «Запорожца».

Но не подумайте, что всё в пацанском окружении направлено на унижение Ахметова. Сам Левочкин тоже пусть не задирает хвост. Для опущения Левочкина прислужилась фигура не менее одиозного, чем Табачник, Нестора Шуфрича, назначенного министром чрезвычайных ситуаций.

Шуфрич и Левочкин ужасно бесят друг друга. В свое время они даже подрались, что стало предметом обсуждения общественности.

А как по их логике объяснить появление в правительстве такого «специалиста широкого профиля», как Цушко? Да еще и на ключевой должности – министра экономики! Нет-нет, не следует думать, что с помощью этого «профессионала» Янукович собирается выводить экономику страны из экономического кризиса. Такое даже ему в голову не пришло бы. Миссия Цушко – тоже пацанская – опустить сразу обоих: Тигипко и Азарова. (Благодарность коммунистам и лично Цушко за подвиг при взятии Генпрокуратуры – это уже так, попутно). Представьте себе: подчиненный Азарова – Тигипко, ответственный за экономику, мягко говоря, весьма далек от этой сферы. Разве это не унижение для обоих?

Сама должность вице-премьера (даже и не первого) для Сергея Тигипко – это тоже своеобразное опущение. Во-первых, Янукович спалил конкурента, во-вторых, указал ему на его место. Ради справедливости, заметим, что Тигипко пошел на такое унижение добровольно и, похоже, заслуживает его.

Для Анны Герман, приложившей немало усилий для очеловечивания Януковича, ее должность – заместителя главы Администрации президента – тоже что-то вроде унижения. Она явно претендовала на более высокую роль – главы Администрации или, по крайней мере, вице-премьера по гуманитарным вопросам. Говорят, она раздражает Кремль, где считается (абсолютно немотивированно) украинофилкой, что автоматически воспринимается там как русофобство.

Ну и, наконец, Азаров. Кроме всяческих Цушко, Шуфричей и другой мелкоты, которая своим присутствием в Кабмине опускает главу правительства на отведенный ему уровень, хозяин Банковой решил публично высечь премьер-министра (за высказывание о главе НБУ Стельмахе). Чтобы не зарывался и помнил, кто в стране главный и кто имеет эксклюзивное право на критику и кадровые решения.

Вот такая логика...

Оксана Охримчук