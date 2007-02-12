Трёх горняков, пропавших под горной массой, нашли мёртвыми

В Макеевке на шахте им.Бажанова обнаружены тела троих горняков, погибших в результате выброса угля и метана.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, прибывшие на шахту 5 отделений горноспасателей обнаружили тела горняков под горной массой. Сейчас на шахте ведутся работы по извлечению тел погибших из-под горной массы.

Как сообщал УНИАН, в 16.15 на шахте им.Бажанова произошел внезапный выброс угля и газа на горизонте 1012 метров при проведении противовыбросных мероприятий. Выбросом оказались застигнуты трое горняков.