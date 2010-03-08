ДТП на трассе Киев-Чоп: один погибший, пять раненых

В 15 час. 15 мин. 7 марта в Свалявском районе Закарпатья, на автодороге Киев – Чоп, водитель автомобиля „Mitsubishi L200” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ-21099”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек, еще 5 человек - из них 2 ребенка, 2006 и 2008 г.р. - с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную райбольницу. Правоохранительные органы проводят расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 64 автоаварии, в которой погибли 6 и травмированы 99 человек.