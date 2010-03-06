Министр предлагает передать памятники архитектуры в частные руки

Министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА считает целесообразным передавать памятники архитектуры в частную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Тернополе, комментируя вопрос отсутствия в 2009 году финансирования на реставрацию и поддержку памятников архитектуры в Тернопольской области, в результате чего два из них из неудовлетворительного состояния перешли в аварийное.

«Чтобы привести в надлежащее состояние все памятники архитектуры национального значения, необходимо, ориентировочно, 800 млн. грн. ежегодно. Чтобы сохранить их хотя бы в нынешнем состоянии – 300 млн. грн. В прошлом году было несколько программ, которые касались памятников архитектуры, но с минимальным финансированием. Скажем, если на все памятники программа предусматривает 70 тыс. грн., то что на эти средства можно сделать? Если и в дальнейшем в таких объемах государство будет финансировать работы по восстановлению и реставрации, то мы рискуем наши памятники потерять», – предостерег В.КУЙБИДА.

Выход он видит в передаче памятников архитектуры в аренду частным структурам, или даже в собственность. «Есть определенный смысл в этом. Но прежде чем передавать, нужно иметь соответствующую правовую среду и институты, которые будут контролировать использование этих памятников. Должна быть и система наказаний такая, чтобы никто не осмеливался в этих помещениях проводить реконструкцию без разрешений, чтобы не заменили двери, которые простояли 300 лет, современными, и так шаг за шагом разрушили историко-архитектурный памятник. Вот пока эти вопросы не решить – то у меня есть предостережение против передачи исторически значимых объектов в частные руки», – сказал В.КУЙБИДА.

Вместе с тем он отметил, что именно таким путем передачи памятников частникам пошло не одно государство, в частности Польша, и что это «вариант эффективного использования государственного имущества».

В.КУЙБИДА также сообщил, что в министерстве готовится закон, который позволил бы реализовывать такой замысел и в Украине. «Мы разрабатываем законопроект. Но я не уверен, что служащие из министерства подготовят наилучший закон, они могут написать первый вариант для критики, для проработки и изменений. А в целом такой проект нужно отдать на места, специалистам и научным работникам, которые непосредственно сталкиваются с этим вопросом, смогут внести коррективы, и только после этого принимать соответствующий закон», – сказал В.КУЙБИДА.