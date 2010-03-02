Работники УБОП разоблачили "бензиновую" группировку

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Сумской области разоблачили организованную преступную группу, участники которой подделывали бензин.

В состав ОПГ входили работники одного из обществ с ограниченной ответственностью - директор, главный бухгалтер и технолог, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что злоумышленники с конца прошлого года, используя мощности предприятия (мини-завод по изготовлению смесевых моторных бензинов), систематически выпускали на товарный рынок поддельный бензин А-76 и А-92.

Во время выезда оперативников на мини-завод был задержан грузовой автомобиль, которым перевозилось почти 5000 литров реализованного бензина А-76 и А-92, образцы которого были направлены на экспертизу. Согласно протоколами исследования, указанная жидкость является некачественными бензинами А-76 и А-92, массовая доля бензола в которых превышает допустимые нормы, что не отвечает Госстандарту и не может использоваться по назначению.

На данный момент стражами порядка выявлено, что работники вышеуказанного ООО изготовили и реализовали почти 67 тон подделки марки А-76 и А-92 на общую сумму около 295 тысяч гривен.

Во время осмотра мини-завода работниками УБОП изъяты материалы, которые использовались для преступной деятельности, на общую сумму 1 миллион 100 тысяч гривен, а именно: около 40 тонн газового конденсата, 26,2 тонн метилтребутилового эфира, свыше 23 тонн компонента моторного топлива автомобильного, 4,15 тонн высокооктановых добавок.

По данному факту следственным отделом УБОП ГУМВД Украины в Сумской области возбуждено уголовное дело по ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.