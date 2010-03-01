Рейсовый автобус столкнулся с Porsche Cayenne и перевернулся

Вблизи села Червоное в Немировском районе Винницкой области вследствие столкновения с автомобилем перевернулся рейсовый автобус, в котором были 15 пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Госавтоинспекции в Винницкой области.

Согласно сообщению, 28 февраля около 9.45 на автотрассе «Львов-Кировоград-Знаменка» 46-летний житель Днепропетровска, водитель автомобиля Porsche Cayenne выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом «Эталон», который следовал по маршруту «Тульчин-Киев» и вез 15 пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил многочисленные травмы и был госпитализирован в Немировскую центральную районную больницу, а 18-летняя пассажирка автобуса с черепно-мозговой травмой госпитализирована в Тульчинскую центральную райбольницу.

По данному факту ведется расследование.