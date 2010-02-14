Народными гуляниями в Чернигове отметили Масленицу...

В центре Чернигова состоялись народные гуляния по случаю одного из любимых украинцами зимних праздников – Масленицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в Центральный парк отдыха пришли несколько тысяч горожан, многие из них - целыми семьями.

По словам одного из организаторов, жителей города пригласили в парк по случаю Масленицы, некоторые участники праздника, особенно молодежь, отмечали День святого Валентина и даже Новый год по китайскому календарю.

Празднование Масляной состоялось с соблюдением народных обычаев и традиций. Зрителям представили народную фольклорную программу, которая включала театрализованное-обрядовое представление в исполнении группы «Союза украинок» и выступление народного хора «Калина».

На протяжении дня работали аттракционы и праздничная торговля. Также праздник сопровождала спортивно-эстрадная развлекательная программа: состоялись соревнования по армреслингу, поднятие гири, конкурс караоке, выступления эстрадных исполнителей.

Изюминой массовых развлечений стал конкурс на лучшую снежную фигуру. Представители почти всех черниговских школ за несколько дней создали скульптуры из снега и льда. Особую радость фигуры вызывали у детей, которые фотографировались рядом и спускались по ним, как из снежных гор.

Завершилось народное гуляние обрядовым костром, на котором сожгли чучело Масленицы.