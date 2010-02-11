Защищая щенка, собака загрызла хозяина
21:21, 11 февраля 2010Разное
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Место трагедии - Харьков
В Харькове мужчину, 1977 года рождения, покусала собственная собака.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, трагедия произошла 8 февраля в частном доме в Краснозаводском районе Харькова.
По показаниям соседей, у погибшего были две собаки – взрослая собака и щенок, за которыми он плохо ухаживал и с которыми жестоко обращался. Защищая щенка, взрослая собака покусала хозяина. После нападения мужчина был доставлен в больницу неотложной медицинской помощи с многочисленными рваными ранами ног, где он через три часа умер в реанимации.
Собаку застрелили, сообщила Л.ВОЛКОВА.
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