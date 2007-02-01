Россия опять раздувает антиукраинскую истерию. Теперь – в области противоракетной обороны

Российские СМИ и политологи наперебой сообщают, что США собирается сотрудничать с Украиной в плане размещения на нашей территории систем ПРО – противоракетной обороны. Как обычно, информация эта обсасывалась с разных сторон, и преподносили ее каждый по-своему.

Российские медиа передали цитату заместителя председателя Агентства по противоракетной обороне США Патрика О’Райли, который якобы заявил: Пентагон изучает возможность сотрудничества с Украиной в вопросах ПРО. “О каком сотрудничестве идет речь, генерал не уточнил", – цитирует военного российский телеканал НТВ.

ИТАР–ТАСС пишет, будто упомянутый генерал одобрительно отзывался об Украине как об опытной в военной, в частности ракетной отрасли. “Украина – опытная страна с широким послужным списком в том, что касается ракетной технологии". По словам генерала, "Они (украинцы) принимали участие в организованных нами международных конференциях. Мы провели с ними ряд встреч... и изучаем сейчас, как сможем продолжать сотрудничество с этой страной", – цитирует ИТАР–ТАСС.

Чиновник Пентагона, подчеркивают СМИ, сказал, что Украина уже владеет современными ракетными технологиями.

Теперь точно известно, что подобное предложение получили Чехия и Польша. В планах США – установление радара в Чехии, которая будет предупреждать о запуске баллистических ракет, а в Польше – противоракетной системы, которая должна эти ракеты сбивать. Впрочем, ответа от наших западных соседей Пентагон еще не получил.

По информации НТВ, опрос в Польше относительно отношения к предложению США на 70% дал негативный результат (что, однако, вызывает сомнения). “Но, – заявил представитель Минобороны США (здесь НТВ ссылается, очевидно, на того же Патрика О’Райли), – правительства этих стран с энтузиазмом отнеслись к предложению”.

В то же время, отмечает телеканал, “в Пентагоне утверждают, что защищаются от возможной агрессии со стороны Ирана или Северной Кореи”.

Но, несмотря на последнее, россияне поднимают шумиху относительно размещения ПРО именно на территории Украины. Так, якобы Пентагон решил поставить в Украине ракетные установки, и Киев на это уже согласился.

Российский политолог, директор Института политических исследований (Москва) Сергей Марков заявил о том, что Анатолий Гриценко якобы без согласования с руководством страны уже обратился в США относительно сотрудничества в отрасли ракетных технологий и противоракетной обороны. (Напомним, речь идет о том самом Маркове, являющемся автором высказываний типа “В Украине осуществляется американско-польский заговор против России”, “Возвращаются времена Польско-Литовской Речи Посполитой” и “Инициаторами газового кризиса являются Гриценко и Тарасюк”.)

Украинское Минобороны отреагировало на это оперативно: “Данная информация не соответствует действительности”. “Таким способом, – сообщает пресс-служба МО, – господин Марков трактовал факт рабочей встречи Министра обороны Украины Анатолия Гриценко с послом США в Украине Вильямом Тейлером, на которой американский дипломат предоставил информацию о целях и намерениях США относительно размещения в Европе станций ПРО”.

Заместитель министра обороны Владимир Терещенко не прояснил ситуацию, а добавил лишь, что “Украина не видит угрозы в планах НАТО разместить в соседних странах объекты системы ПРО... Хотим мы этого или нет, страны НАТО будут размещать свои объекты, несмотря на то, что кому-то это будет неудобно”.

Официального подтверждения того, получала ли Украина предложение от Пентагона, украинская власть не предоставляет, но и не опровергает этого. Свою позицию в этом вопросе и Минобороны, и Президент пока замалчивают. Возможно, и действительно пока еще не получили официального предложения. Или выжидают удобного момента. Ведь знают – в Украине (да и у восточных соседей) достаточно политических сил, которые ухватятся за возможность раздуть этот вопрос в нежелательном контексте.

Правда, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев сообщил УНИАН, что никаких предложений по этому вопросу Украина не получала. “Я категорически против этого. Вы знаете, как разлетаются обломки сбитого самолета? Что же будет, когда будут сбивать ракеты, а обломки будут падать на территории Украины?”

Экс-Президент и специалист в ракетной отрасли Леонид Кучма выразил УНИАН уверенность: “Я убежден, что это абсурд – никогда Пентагон не предложит на территории Украины размещать свои средства противоракетной обороны или сами ракеты. Во-первых, есть блок НАТО, и миссия у него более чем достаточна. А Украина в НАТО не входит. Украина никогда на такое предложение не согласится – в этом я тоже убежден. Не нужно нам это”. Леонид Даниилович, как и российские СМИ, перевел эту тему на рельсы украинско-российских отношений: “Россия есть и всегда будет нашим стратегическим партнером. Потому нам нужно готовиться не к войне, а к сотрудничеству и дружбе. Это главное”.

Не согласиться с Кучмой – лучшим другом России (в лице Кремля) никак нельзя. Только Кремль имеет свое понимание российско-украинской дружбы. И не удивлюсь, если Россия раньше Украины объявит о размещении где-то в Сибири пентагоновских радаров.

Дмитрий Стаховский