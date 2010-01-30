У Ярославского - свой взгляд на то, кто должен возглавить сборную Украины

Сборную Украины по футболу должен возглавить тот тренер, который приведет команду к победе на Чемпионате Европы 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, отвечая на вопрос о том, кого бы из тех людей, которых сейчас называют в качестве претендентов, он хотел бы видеть на посту тренера сборной.

«Того, кто выиграет чемпионат Евро-2012», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом он не стал комментировать переговоры, которые провел президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС с главным тренером «Металлиста» Мироном МАРКЕВИЧЕМ относительно работы в сборной. «Это надо спрашивать Григория Михайловича и Мирона Богдановича, - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ. - Я не буду комментировать их переговоры».

На вопрос корреспондента УНИАН, как он отреагирует, если М.МАРКЕВИЧУ поступит официальное приглашение от руководства ФФУ возглавить сборную, А.ЯРОСЛАВСКИЙ подчеркнул, что «важно чтобы тот, кто возглавит сборную, привел ее к победе – это самое основное».

На уточняющий вопрос, если все-таки «будет серьезное приглашение», с легкостью ли отпустят в сборную М.МАРКЕВИЧА, А.ЯРОСЛАВСКИЙ шутливо сказал: «Мы его отпускать не собираемся», и добавил – «у него контракт надолго, и он вообще из «Металлиста» не собирается уходить».

Как сообщал УНИАН, накануне пресс-служба ФФУ проинформировала, что рассматривается 6 кандидатур на должность главного тренера сборной Украины по футболу, среди которых был назван и наставник «Металлиста» Мирон МАРКЕВИЧ. Главный тренер сборной может быть назван 1 февраля.