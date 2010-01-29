Тигипко плюс Тимошенко равняется Пинзеник?

Еще вчера Ю.В. обещала, что страна не будет знать имени премьер-министра, когда она будет Президентом. Теперь Тимошенко предлагает руководство Кабмином Тигипко, и сложно представить, что Сергей Леонидович будет мальчиком на побегушках у пассионарного автократа.

Еще сложнее представить, как эти две персоналии будут сотрудничать между собой. Хотя, конечно нужно сделать поправку на драматизм ситуации, в которой окажется Украина послевыборная. Эволюционный тупик, в который уперлось государство, и недостаток финансирования (кредиторы больше не дадут денег под честное слово) должны в конце концов вынудить власть и тех, кто ее олицетворяет, заняться модернизацией экономики, государственного управления и бюджетной политики.

Ничто так не ускоряет и не активизирует реформы, как отсутствие средств. А нехватка ресурса Украине гарантирована на длительное время – аж пока государство не начнет продавать банки, которые оно рекапитализировало. Испытание избытком средств (мы уже проходили его Криворожсталью) сменит испытание их нехваткой.

Поэтому, возможно, случится два чуда подряд – Тимошенко выиграет выборы, а затем станет Президентом-консолидатором и государственником-реформатором. Выяснится, что нам лишь мерещились фискальный маузер, гламурная комиссарская кожанка и административный поводок. Да и Тигипко, наверное, переоцениваем, страдая от нехватки здравого технократического смысла и приписывая ему несуществующие добродетели.

Однако, каких бы высот не достигла генная инженерия, скрестить предвыборные программы и ценностные установки потенциального украинского властного дуэта кажется невозможным. Да и сватают Тигипко на эту должность так настойчиво, что ощущение ловушки только укрепляется.

Невозможно представить, как финансист Тигипко будет возвращать обещанные Тимошенко утраченные сбережения в условиях, когда страна должна мобилизировать все, чтобы инвестировать в свое будущее.

Неужели Тигипко-премьер молча будет наблюдать, как кабальный газовый договор с Россией будет высасывать последние золотовалютные резервы Украины, и неужели он по указанию с Банковой будет делать вид, что Нафтогаз – это украинская “Бритиш Петролеум” со временными несущественными проблемами?

Не изменит ли себе Тигипко, называя черное белым? Будет ли делать вид он, что галоппирующий дефицит бюджета в 100 млрд. гривен – это несущественное превышение расходов над доходами? Что патернализм государства и ее доходы – безграничны, если она может позволить продавать себе газ внутри страны по цене, вдвое ниже, чем его покупает за рубежом?

Как прежний глава Нацбанка (который, кстати, впустил в Украину джинна валютных кредитов), будет ли разделять он курс Президента Тимошенко на то, что НБУ должен быть Монетным двором правительства? И хватит ли у него мужества заявить, что не подобает Президенту зомбировать народ сказками о завтрашней гривне по 6,50 за доллар?

И после того, как в сентябре 2004 года он допустил ошибку, оправдывая решение Януковича – Азарова пустить поступления от первой продажи Криворожстали на резкое повышение пенсий, войдет ли он второй раз в и ту же реку? Объяснит ли народу – вопреки Президенту – что Пенсионный фонд является колосом на глиняных ногах, что умрет сразу, если его отключить от кислорода бюджетных трансфертов? И что повышение пенсионного возраста является неминуемым, независимо от того, находится Тимошенко при власти или в оппозиции.

Как банкир, согласится ли он с тем, что у Государственного ипотечного учреждения с ипотекой столько же общего, как у Департамента исполнения наказаний со спа-курортом? Признает ли он, что на период выборов это учреждение принудительно превратили в окно выдачи квартир очередникам, которое закроется еще до того, как ЦИК объявит имя следующего Президента?

Объяснит ли, что театральная раздача актов на землю не может заменить собой земельную реформу? Осмелится ли сказать вслух, что Бюджетный кодекс от Тимошенко – это в действительности предвыборная агитка, которую дочитали до конца разве что с десяток городских голов?

Однажды терпение Тигипка лопнет, и он повторит судьбу Пинзеника. Разве что не будет писать своей докладной записки и откровенно обратиться к народу, если хотя бы один из олигархических каналов осмелится предоставить ему эфир.

И неужели у кого-то есть еще надежда, что они таки действительно инь и ян – две полярных противоположности родом из одного и того же мегаполиса, которые вернут Украине утраченное равновесие и слегка выщербленную гармонию?

Станислав Голубенко